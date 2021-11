Medisova mednarodna nagrada tudi slovenskemu raziskovalcu

Ljubljana, 25. novembra - Znani so prejemniki Medisove mednarodne nagrade, ki jo podeljujejo za izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope. Med prejemniki je tudi Luka Roškar iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki je nagrado dobil za raziskave na področju ginekologije, so sporočili iz družbe Medis.