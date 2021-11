Na konferenci na Bledu o energetskem prehodu, pomenu inovacij in naložbah

Bled, 25. novembra - Na dvodnevni mednarodni konferenci o evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (t.i. SET Plan), ki poteka na Bledu in prek spleta, udeleženci govorijo o nujnosti trajnostnega energetskega prehoda, pomenu inovacij na tem področju in naložbah. Konferenco organizirata ministrstvo za infrastrukturo in Evropska komisija.