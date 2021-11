Los Angeles, 25. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili proti Toronto Maple Leafs z 2:6. Za Anžeta Kopitarja, ki je prispeval podajo, in soigralce je to osmi poraz po rednem delu na 19 tekmah, kar zadostuje za enajsto mesto v zahodni konferenci.