Newyorške borze končale neenotno

New York, 24. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice so po obilici dobrih gospodarskih podatkov danes večinoma zrasle. Zahtevki za nadomestilo za brezposelnost so dosegli najnižjo raven po letu 1969, zopet pa se je začela povečevati zaskrbljenost zaradi inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.