Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 11.)

Ljubljana, 24. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju med slovenskim in poljskim premierjem Janezom Janšo in Mateuszom Morawieckim. Janša je Poljsko podprl v povezavi z migrantsko krizo na meji z Belorusijo. Poročale so tudi o tem, da je Evropsko javno tožilstvo za evropska delegirana tožilca imenovalo Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja.