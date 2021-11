Maribor, 24. novembra - Odbojkarice Nove KBM Branika so izpadle v 1/16 finala pokala Cev. Na povratni tekmi v Mariboru proti španski Gran Canarii so sicer zmagale s 3:2 (21, -17, -25, 15, 20) a to ni zadostovalo za napredovanje, saj so prvo tekmo v Las Palmasu izgubile z 1:3.