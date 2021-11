Ljubljana, 24. novembra - Po kratki in hudi bolezni je v 69. letu starosti danes umrl režiser in scenarist Franc Arko, so poročali na Televiziji Slovenija (TVS). Na začetku kariere je deloval kot asistent režije pri nekaterih kratkih in celovečernih filmih, kasneje pa se je podpisal pod številne oddaje TVS.