V ljubljanski drami še slavnostna premiera Vojnovićeve Fige

Ljubljana, 24. novembra - V ljubljanski Drami bo po vzoru predstav, ki so jih v času zaprtja gledališča premierno uprizorili v spletni obliki, v soboto še na odru pred občinstvom premiero doživela drama Figa Gorana Vojnovića v režiji Luke Martina Škofa. Ustvarjalci igre so povedali, da se predstavi pozna, da je nastala v času epidemije, ko so imeli več časa za njen študij.