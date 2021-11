Evropski poslanci prepoznali premike glede imenovanja delegiranih tožilcev, kritični do zamud

Strasbourg, 24. novembra - Evropski poslanci so v današnji razpravi o temeljnih pravicah in vladavini prava v Sloveniji med drugim opozorili na politične pritiske na neodvisne institucije in poskuse utišanja kritičnih medijev v državi. Prepoznali so premike pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev, a bili obenem kritični do vlade zaradi zamud.