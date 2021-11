Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 24. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli v rdečem. Pozornost vlagateljev je usmerjena v vrsto podatkov ameriške vlade, ki so med drugim pokazali velik upad števila novih vlog za nadomestilo zaradi brezposelnosti in slabša naročila velikih industrijskih izdelkov od pričakovanih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.