Prvi Dnevi odprtih podatkov EU v znamenju sodelovanja in sooblikovanja skupne digitalne prihodnosti

Ljubljana, 24. novembra - Te dni pod geslom Sodelujte in pomagajte oblikovati našo digitalno prihodnost potekajo prvi Dnevi odprtih podatkov EU. Udeležence srečanja je danes nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je poudaril, da so podatki strateška surovina 21. stoletja in ključna dobrina za prehod v digitalno družbo.