Nadzorniki SDH potrdil poslovno-finančni načrt za leto 2022

Ljubljana, 24. novembra - Nadzorni svet SDH je danes sprejel poslovno-finančni načrt za leto 2022. Prikimali so tudi letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb in merilom za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Oceno rezultatov upravljanja portfelja za letos in napoved za prihodnje leto bo SDH javnosti predstavil po pridobitvi soglasja vlade.