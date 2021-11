Delodajalci in sindikati s skupnim pozivom k cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 24. novembra - Delodajalske organizacije in sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so javnost skupaj pozvale k doslednemu spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja covida-19, doslednemu spoštovanju izpolnjevanja pogoja PCT ter k čim višji precepljenosti. S tem lahko zagotovimo nadaljnje izvajanje dejavnosti, so prepričani.