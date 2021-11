Vreme: V četrtek oblačno in dopoldne ponekod megleno

Ljubljana, 24. novembra - Ponoči se bo pooblačilo na Primorskem ter v južni, do jutra tudi v osrednji Sloveniji, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Burja na Primorskem bo povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo oblačno, le v severnih krajih zjutraj še delno jasno. Po nekaterih nižinah bo dopoldne megla. Okoli poldneva bo v zahodnih krajih od juga začelo deževati, popoldne bo občasno deževalo tudi ponekod v osrednjih in južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V severni Sloveniji se bo meja sneženja spustila do višje ležečih dolin.

V petek in soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo med 300 in 700 metri nad morjem. V soboto bo ob morju pihal jugo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Nad zahodnim Sredozemljem se zadržuje ciklon z vremensko fronto, ki se bo v četrtek približala Italiji. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji še zadržuje hladen in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo od juga pooblačilo na Hrvaškem ter ob severnem Jadranu, ponekod po nižinah bo nastala megla.

V četrtek bo v sosednjih krajih Italije ter v večjem delu Hrvaške oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno, po nižinah tudi megleno. Čez dan se bo od juga postopno pooblačilo tudi drugod, le v krajih vzhodno od nas bo še ostalo deloma sončno. Od juga bo začelo deževati v sosednjih krajih Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju.