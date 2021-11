Madžarska vlada namerava podaljšati izredne razmere tudi za obdobje po volitvah

Budimpešta, 24. novembra - Madžarska vlada namerava izredne razmere zaradi pandemije covida-19, ki sedaj veljajo do konca leta, podaljšati vse do junija prihodnje leto. To pomeni, da bodo veljale tudi v času aprilskih parlamentarnih volitev. Podpredsednik vlade Zsolt Semjen je ustrezen predlog že posredoval v parlament.