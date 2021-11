Bruselj v posvetovanje o označevanju kemijskih proizvodov

Bruselj, 24. novembra - Evropska komisija je začela javno posvetovanje o poenostavitvi in digitalizaciji zahtev za označevanje kemijskih proizvodov, kot so lepila, detergenti za pranje perila in pomivanje posode ter sredstva za gnojenje. Državljani lahko podajo mnenja o morebitni uvedbi digitalnega označevanja številnih proizvodov.