Delodajalci za prvo polovico leta 2022 napovedujejo 2,8-odstotno rast zaposlenosti

Ljubljana, 24. novembra - Obeti delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici leta 2022 so pozitivni, napovedujejo namreč 2,8-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 33.000 zaposlitev, kaže najnovejša raziskava Zavoda RS za zaposlovanje. Najbolj spodbudne so napovedi v gradbeništvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gostinstvu.