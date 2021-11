V UKC Ljubljana zaradi hudih posledic covida-19 pljuča presadili petim bolnikom

Ljubljana, 24. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana tudi v času epidemije covida-19 izvajajo najzahtevnejša zdravljenja in posege, kot so zunajtelesna membranska oksigenacija najzahtevnejših bolnikov na intenzivni terapiji in transplantacije, tudi pljuč zaradi zelo hudih posledic covidne pljučnice. Doslej so pljuča uspešno presadili petim bolnikom.