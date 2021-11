SKS: Litterae Slovenicae kot okno prevodov za svet in frankfurtski sejem

Ljubljana, 24. novembra - Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je na spletnem Slovenskem knjižnem sejmu predstavilo nove prevode v zbirki z dolgoletno tradicijo Litterae Slovenicae. Tri dela so prenesli v nemščino in enega v španščino. Zadnje izdaje v nemščini so tudi sicer nastajale z mislijo na slovensko predstavitev na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023.