Mreža EPC beleži manj potrošniških zahtevkov

Ljubljana, 24. novembra - Mreža evropskih potrošniških centrov EPC po izrednih razmerah v letu 2020 letos beleži manjše število potrošniških zahtevkov. V prvih devetih mesecih so jih prejeli 96.238, od tega 80.934 vprašanj in 15.304 pritožb evropskih potrošnikov, so danes sporočili iz Evropskega potrošniškega centra (EPC) Slovenija.