Gradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov pri krški nuklearki naj bi končno stekla

Krško, 28. novembra - Pri projektu gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem so v zadnji fazi pridobivanja potrebne dokumentacije in izbora izvajalcev. Presoja vplivov na okolje je končana, okoljevarstveno soglasje je pravnomočno, gradbeno dovoljenje pričakujejo v kratkem. Gradnja naj bi stekla v začetku prihodnjega leta.