Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za 2022

Ljubljana, 24. novembra - Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Na voljo je 11,448 milijona evrov, predvidoma pa bo v programe vključenih 1500 dolgotrajno brezposelnih. Povabilo je odprto od 7. decembra do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. aprila 2022, so zapisali na spletni strani.