Na Ljubljanski borzi dopoldne dobro razpoloženje

Ljubljana, 24. novembra - Ljubljanska borza je v dopoldanskem delu trgovanja odeta v zeleno. Indeks SBI TOP je do okoli 11.30 pridobil 0,67 odstotka. Navzgor mu pomagajo v prvi kotaciji najprometnejše delnice Krke z 1,70-odstotno rastjo, njegovo rast pa zavirajo delnice NLB, ki so za vlagatelje druge najbolj zanimive in izgubljajo okoli pol odstotka vrednosti.