Bančniki obljubljajo finančno podporo okrevanju po pandemiji

Ljubljana, 24. novembra - Na tradicionalni konferenci Dan slovenskih bančnikov so udeleženci govorili o vlogi bank pri okrevanju gospodarstva po pandemiji covida-19. Bančni sistem se je v pandemiji odzval hitro in učinkovito ter ob pomembni podpori državnih ukrepov likvidnostno podprl gospodarstvo in prebivalce, pripravljen je nuditi podporo tudi po pandemiji.