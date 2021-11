Inšpektorat zaradi nepreverjanja izpolnjevanja pogoja PCT do zdaj zaprl 15 trgovin in bencinskih servisov

Ljubljana, 24. novembra - Tržni inšpektorat je v zadnjih dveh tednih poostrenega nadzora zaradi nepreverjanja izpolnjevanja pogoja PCT začasno zaprl devet trgovin in bencinskih servisov, skupaj do zdaj 15. V 19 primerih je ugotovil tudi nenošenje maske in neizpolnjevanje pogoja PCT pri zaposlenih, a je teh primerov malo, pravi vodja tržnega inšpektorata Martina Gašperlin.