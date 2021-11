Ljubljana, 24. novembra - Novinarska konferenca slovenskega premierja Janeza Janše in njegovega poljskega kolega Mateusza Morawieckega bo danes ob 15.30 v kristalni dvorani predsedniške palače na Gregorčičevi 20 ter v neposrednem prenosu na: https://www.gov.si/neposredni-prenos in na vladnih družbenih omrežjih Facebook in Twitter, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.