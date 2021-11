Ob mednarodnem dnevu tudi pozivi za konec digitalnega nasilja nad ženskami

Ljubljana, 24. novembra - Letošnji mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki ga bomo obeležili v četrtek, izpostavlja digitalne razsežnosti nasilja nad ženskami in dekleti, so sporočili iz Sveta Evrope. Opozarjajo, da razvoj novih tehnologij omogoča tudi nove možnosti za nasilje, in pozivajo k ukrepom, ki bi ga zaustavili.