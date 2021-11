Vreme: Pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo dopoldne megla

Ljubljana, 24. novembra - Danes bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo pooblačilo na Primorskem ter v južni, do jutra tudi v osrednji Sloveniji, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Burja na Primorskem bo povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bo v delu Gorenjske, na Koroškem, v Prekmurju ter delu Štajerske delno jasno, ponekod bo dopoldne še megla. Drugod bo oblačno, okoli poldneva bo v zahodnih krajih začelo deževati. Popoldne bo občasno deževalo tudi ponekod v osrednjih in južnih krajih, pooblačilo se bo tudi nad preostalo Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V severni Sloveniji se bo meja sneženja lahko spustila do višje ležečih dolin. V petek in soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo v soboto pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo večinoma med 400 in 700 metri nad morjem, v soboto čez dan pa se bo spet zvišala. V soboto bo ob morju pihal jugo.

Vremenska slika: Nad vzhodno in delom srednje Evrope ter nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa se poglablja ciklon. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji še zadržuje hladen in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela. V četrtek bo v sosednjih krajih Italije ter v večjem delu Hrvaške oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno, po nižinah tudi megleno. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le v krajih vzhodno od nas bo še ostalo deloma sončno. Od juga bo začelo deževati v sosednjih krajih Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. V četrtek se bo vremenska obremenitev čez dan krepila. Spanje občutljivih ljudi bo v noči na petek moteno.