V Metliki se obeta mestni športni park s stadionom in bazenom

Metlika, 27. novembra - V Občini Metlika, kjer imajo zdaj le manjše športno igrišče v Podzemlju, so se lotili projekta ureditve športnega parka z mestnim stadionom in zunanjim bazenom. Večletno naložbo so zastavili v dveh korakih, vse skupaj pa naj bi stalo približno 2,8 milijona evrov. Pri financiranju naložbe računajo na razpise in pomoč Nogometne zveze Slovenije.