Okoljski inšpektorat največ kršitev protikoronskih ukrepov odkril v trgovskih središčih

Ljubljana, 24. novembra - Inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so v tednu od 8. do 14. novembra opravili 447 nadzorov, v okviru katerih so preverjali spoštovanje zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov, namenjenih zajezitvi epidemije covida-19. Največ kršitev, sedem, so odkrili v trgovskih središčih, pet pa na javnih mestih, so zapisali.