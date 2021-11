Jon Batiste z največ nominacijami za grammyja

New York, 24. novembra - Ameriški glasbenik Jon Batiste vodi pri letošnjih nominacijah za grammyje. Prejel je 11 nominacij, je v torek po poročanju tujih tiskovnih agencij objavila Ameriška diskografska akademija. Z osmimi nominacijami mu sledijo kanadski pevec Justin Bieber ter ameriški pevki Doja Cat in H.E.R.. Zmagovalci bodo znani 31. januarja v Los Angelesu.