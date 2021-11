Newyorške borze končale neenotno

New York, 23. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeks Nasdaq je padel zaradi skrbi glede višjih obrestnih mer. Analitiki navajajo, da delnice zavirajo še vedno prisotni dvomi glede inflacije in skrbi glede vrednotenja, potem ko so indeksi v začetku jeseni dosegli rekordne vrednosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.