Logar v Evropskem parlamentu o zaskrbljujočih razmerah v BiH, poslanci tudi za sankcije

Strasbourg, 24. novembra - Zunanji minister Anže Logar je v torek zvečer v Strasbourgu izrazil zaskrbljenost zaradi razmer v BiH in tudi pričakovanje, da se bodo politični voditelji vzdržali razdvajajoče retorike in dejanj ter zavezali k reformam. Zaskrbljenost so izrazili tudi evropski poslanci, ki so pozvali k ozemeljski celovitosti in suverenosti BiH, pa tudi k sankcijam.