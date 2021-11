Delo o potezah ministra za kulturo (24. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Andrej Predin v komentarju Nič nas ne bo presenetilo piše, da se je v rokah Vaska Simonitija ministrstvo za kulturo izkazalo za utrdbo za vodenje kulturnega in ideološkega boja, kjer so se izvajali pretresi na mnogih področjih. Priča smo vztrajnim poskusom reinterpretacije zgodovine, nenavadnim kadrovanjem in preziru do strokovne javnosti.