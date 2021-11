Večer o interpelacijah zoper ministre Janševe vlade (24. 11.)

Maribor, 23. novembra - Luka Mlakar v komentarju Sprenevedanje piše o interpelacijah, ki so jih zoper ministre v vladi Janeza Janše vložili v levi opoziciji. Šolski ministrici Simoni Kustec so očitali nesposobnost in ignoranco, a je na koncu slavila zmago, saj opoziciji ni uspelo zbrati 46 glasov za njeno razrešitev.