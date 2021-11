Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji in o tem, da Slovenija pri tem spada med države z največjo umrljivostjo. Poročale so tudi, da je slovenski pravosodni minister Marjan Dikaučič uspešno prestal interpelacijo, in o tem, da je bila v državi povprečna neto plača v letošnjem septembru nižja kot v avgustu.