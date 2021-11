Minister Tonin v Pomurju obiskal sile zaščite in reševanja

Murska Sobota, 23. novembra - Minister za obrambo Matej Tonin je v okviru gostovanja vlade v pomurski regiji večji del obiskov namenil silam zaščite in reševanja, predvsem gasilstvu. To je v teh krajih močno razvito, saj je v regiji kar 238 gasilskih društev. Danes je tako obiskal še Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče in Gasilsko društvo Lendava.