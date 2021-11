Minister Andrijanič tudi v Pomurskem tehnološkem parku

Murska Sobota, 23. novembra - Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je v okviru današnjega vladnega obiska v Pomurju obiskal dijake računalništva in se sestal z vodstvom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Spoznal je tudi aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka in si ogledal proizvodnjo visokotehnološkega podjetja Virs, so sporočili z ministrstva.