Vlada v nadaljevanju obiskov po regijah pobližje spoznala Pomurje (zbirno)

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Murska Sobota/Lendava, 23. novembra - Vlada se je danes mudila na obisku v Pomurju. Ob tej priložnosti so med drugim podpisali sporazum o sofinanciranju izgradnje vodnega zadrževalnika Sebeborci, ki je pogoj za začetek gradnje vzhodne obvoznice Murske Sobote. Vladni predstavniki so s predstavniki občin, ustanov in podjetij govorili tudi o drugih vprašanjih, tudi o geotermalni energiji.