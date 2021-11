Aktiv delavk in delavcev v kulturi ministra Simonitija poziva k odstopu

Ljubljana, 23. novembra - Aktiv delavk in delavcev v kulturi ministra Vaska Simonitija poziva k odstopu. Njegovo obnašanje na sejah odbora DZ za kulturo in navijanje za povsem nepotreben muzej slovenske osamosvojitve niso le farsa in norčevanje, ampak tudi ščuvanje in neposredna javna nevarnost, trdijo. Opozarjajo tudi na njegovo odgovornost za dogajanje v SNG Drama.