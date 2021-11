Jaklitscheva v Pomurju o sodelovanju med manjšinami

Murska Sobota, 23. novembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes okviru obiska vlade v Pomurju z županom občine Razkrižje in obiskala Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Mudila se je še na radiu Murski val in časopisu Vestnika, so sporočili iz njenega urada.

Jaklitscheva se je na srečanju z županom občine Razkrižje Stankom Ivanušičem pogovarjala o ohranjanju dobrih čezmejnih odnosov. Ti so po besedah župana izrednega pomena za pozitiven odnos do Slovencev na Hrvaškem. Jaklitscheva je ob tem poudarila pripravljenost urada, da podpre projekte sodelovanja s slovensko skupnostjo na Hrvaškem, ki bodo prispevali k njeni ohranitvi in nadaljnjemu razvoju.

Na srečanju z direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota Klaudijo Šek Škafar pa so pozornost namenili skrbi knjižnice za Slovence v Porabju. Tja namreč na dva tedna vozi Bibliobus, ki tamkajšnje rojake oskrbuje s knjižničnim gradivom. Direktorica je izpostavila potrebo po vzpostavitvi koordinacije slovenskih knjižnic, ki delujejo v obmejnih občinah, saj bi taka koordinacija pomagala pri izmenjavi dobrih praks, pa tudi pri iskanju odgovorov na izzive teh knjižnic. Ministrica je na srečanju izpostavila pomembnost skrbi za Slovence v Porabju za ohranjanje slovenske identitete.

Ministrica se je mudila tudi v tamkajšnjih medijskih hišah - radio Murski val in časopis Vestnik. Jaklitscheva je pohvalila redno poročanje o aktualnih dogodkih pri Slovencih v Porabju in poudarila pomen ozaveščanja ter seznanjanja o aktivnostih Slovencev v zamejstvu in po svetu v matični domovini. Obenem je tudi izpostavila željo, da bi tudi na nacionalni ravni mediji tako informirali o življenju in dejavnostih Slovencev zunaj Slovenije.

V okviru vladnega obiska v Pomurju je imela Jaklitscheva med drugim še pogovor o verski oskrbi Slovencev v zamejstvu in po svetu s škofom Petrom Štumpfom, ki je v okviru Slovenske škofovske konference zadolžen za Slovence zunaj Slovenije.