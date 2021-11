V Nemčiji in Italiji v večji policijski akciji razbili mrežo za pranje denarja

Rim, 23. novembra - Policijske sile v Nemčiji in Italiji so usklajeno izvedle racije proti mreži za pranje denarja, so danes sporočili z agencije Eurojust. Kriminalci so v okviru prevare trgovali z izkaznicami o energetski učinkovitosti, pri tem pa so pridobili več kot 27 milijonov evrov. Aretirali so 22 ljudi.