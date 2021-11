Finance o dobičkih ladjarjev med epidemijo (24. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Nataša Koražija v komentarju Kako so ladjarji premagali druščino iz Silicijeve doline piše, da smo se v času epidemije covida-19 premaknili v digitalni svet in povečevali dobičke tehnoloških velikanov. Kot izpostavi, pa so nepričakovano dobro razmere izkoristili tudi ladjarji, ki za slabe storitve zaračunavajo štirikrat več kot pred pandemijo.