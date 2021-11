Za ozaveščanje o sladkorni bolezni zbrali 81.000 kilometrov

Ljubljana, 23. novembra - Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni se je zaključila tudi akcija #darujemkilometre, s katero v zvezi društev diabetikov ozaveščajo o sladkorni bolezni. Z njo živi vsak deseti Slovenec. V petih mesecih so sodelujoči na izbranih 12 pohodniških točkah po Sloveniji in drugih pohodniških poteh, s tekom in kolesarjenjem, zbrali kar 81.342 kilometrov.