Delež učencev, ki se ne želijo samotestirati, pada

Ljubljana, 23. novembra - V ponedeljek se je samotestiralo 127.960 oz. 66 odstotkov učencev. Pozitivnih je bilo okrog 270 testov, kažejo podatki MIZŠ. Testiranje zavrača in se izobražujejo na daljavo manj kot tri odstotke učencev, kar je 0,8 odstotne točke manj kot v sredo. 31 odstotkov učencev pa je v karanteni, so cepljeni proti covidu-19 ali so covid preboleli.