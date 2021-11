New York, 23. novembra - V ponedeljek je v New Yorku umrla 56-letna Malikah Shabazz, najmlajša hčerka ubitega temnopoltega voditelja Malcolma X. Policija je sporočila, da njena smrt ni sumljiva in je najverjetneje posledica naravnih dejavnikov. Več bo znanega po obdukciji.