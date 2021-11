Stališča poslancev do referenduma o Občini Golnik različna, glasovanje v četrtek

Ljubljana, 23. novembra - Poslanci DZ so v današnji razpravi glede predloga za razpis referenduma o ustanovitvi nove občine Golnik z izločitvijo iz Mestne občine Kranj predstavili različna mnenja. Izpostavili so vrsto pomislekov v zvezi s predlaganim referendumom in novo občino, podporo razpisu referenduma pa so izrazili v SDS in SMC. Odločitev bo padla v četrtek.