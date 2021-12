Zdravstveni inšpektorat do zdaj ugotovil 47 primerov cepljenja mladoletnikov z vektorskimi cepivi

Ljubljana, 1. decembra - Zdravstveni inšpektorat je od 272 postopkov, ki jih je uvedel glede domnevnega cepljenja mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi, do sedaj zaključil 47, so pojasnili za STA. Nadzor je pokazal, da so zdravniki z vektorskimi cepivi cepili 47 mladoletnih oseb. Primere je inšpektorat odstopil Zdravniški zbornici Slovenije.