Pred 30 leti umrl frontman zasedbe Queen Freddie Mercury

London, 24. novembra - Pred 30 leti se je poslovil Freddie Mercury, frontman britanske rock skupine Queen, ki je v 70. in 80. letih polnila stadione s pesmimi, kot so I Want To Break Free, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust in I Want To Break Free. Ob obletnici bo 7. decembra v Cankarjevem domu nastopila zasedba Queen Real Tribute z orkestrom in zborom.