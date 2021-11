Prihodnost v sodelovanju na križišču znanosti, umetnosti in tehnologije

Ljubljana, 23. novembra - Sodelujoči na spletnem pogovoru v okviru projekta STAznanost so spregovorili o prepletanju umetnosti in znanosti, s poudarkom na križanju teh področij v sodobni umetnosti, tudi v navezavi s tehnologijo. V razmislekih so segli od začetkov spoja med umetnostjo in znanostjo do konkretnih projektov, kakršen je izstrelitev umetniškega satelita.